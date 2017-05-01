Erciyes 2017 Tatbikatı Başlıyor

KARA Kuvvetleri Komutanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'Erciyes 2017 Tatbikatı' Kıbrıs Barış Harekatı'n başarıyla icra eden 1'inci Komando Tugay Komutanlığı sorumluluğunda, bu yıl ilk defa Katar Hava Kuvvetlerinin de katılımı ile yarın başlayacak.



Hava indirme harekatının gerektirdiği harekatları başarı ile icra etmek, tatbikatı icra edecek olan tugay seviyesinden en ast kademeye kadar, lider personelin kıt'a sevk ve idare usulü, kısa durum muhakemesi ve etki-tepki rapor verme konularındaki melekelerini geliştirmek, tatbikata katılan unsurların birleşik ve müşterek harekattaki muharebe kabiliyetini denemek ve artırmak, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini denemek ve geliştirmek amacıyla yapılacak 'Erciyes 2017' 2-3 Mayıs tarihinde Şehit Teğmen Hasan Bak atma-atlatma sahasında gerçekleştirilecek.



Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1'inci Komando Tugay Komutanlığı askeri araçları ile dört adet genel maksat helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan çeşitli tipte 4 adet nakliye uçağı, Katar Hava Kuvvetleri'nden 1 adet C-130 nakliye uçağı katılacak.



- Kayseri