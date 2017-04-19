Ercişli Şehit Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Doğubayazıt ilçesi Karaburun köyü yakınlarında PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Erciş doğumlu Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin cenazesi, Erciş Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Sahilkent Mahallesi Büyük Hafız Camisine getirildi. Burada yapılan törene Van Valisi İbrahim Taşyapan, Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan İlhan, Van İl Emniyet Müdürü, Van İl Jandarma Alay Komutanı, Erciş 108. Topçu Alay Komutanı, kamu kurum amirleri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından Van Müftüsü Nimetullah Arvas'ın kıldırdığı namazın ardından şehidin cenazesi tekbirler eşliğinde Vanyolu Mahallesi Halim Hoca Kabristanlığındaki aile mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.



Bu arada, şehit ile aynı gün vefat eden amcasının eşi Fehime Bahçe'nin de cenazesi aynı yere defnedildi.



(Nihat Çavuşoğlu - Atilla İdiz/İHA)