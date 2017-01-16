Ercişli İşletmeci Şampiyonları Ağırladı

Erciş ilçesinde restoran işletmecisi Abdurrahman Giyik, muay thaide dünya ve Avrupa şampiyonu olan sporculara yemek verdi.



Giyik, Erciş Aşağı TOKİ mevkisindeki iş yerinde, milli sporcu Kubilay Tarhan, Yunus Turan, Fikret Kaldırım ve antrenörleri Sinan Ağlar'ı konuk etti.



Mili sporcuları ve onları yetiştiren antrenörlerini kutlamak istediğini ve kendi imkanları ölçüsünde destek vermek istediğini ifade eden Giyik, "Gençlerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu gençlerimize çok ihtiyacımız var. Uyuşturucu madde ve sigara kullanımının arttığı bu ortamda Sinan Ağlar gibi hocalara ve gençlere ihtiyacımız var. Esnaf ve vatandaş el birliğiyle destek olmamız lazım. Destek olma adına bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.



Muay Thai Doğu Anadolu Koordinatörü Milli Antrenör Sinan Ağlar ise sunduğu desteklerden dolayı Giyik'e teşekkür ederek, "Bugün ağır bir antrenman yaptık. Sporcularımızın protein ihtiyacını karşıladı. Bu hem bize hem de sporcularımıza moral oluyor teşvik ediyor." dedi.