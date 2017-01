Ercişli Esnaftan Örnek Davranış

Van'ın Erciş ilçesinde et lokantası işletmeciliği yapan Abdurrahman Giyik isimli esnaf, Muay-Thai Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Ercişli sporculara protein desteğinde bulundu.



İlçeye bağlı Sahil Kent Mahallesi'nde et lokantası işletmeciliği yapan Abdurrahman Giyik, şampiyon milli sporcu Kubilay Tarhan, Yunus Turan ve Fikret Kaldırım ile milli çalıştırıcı Sinan Ağlar ile bir araya geldi. Abdurrahman Giyik, herkesin kendi çabası çerçevesinde şampiyon sporculara destekte bulunması gerektiğini belirterek, "Milli Antrenör Sinan Ağlar'ın Erciş'te gençlerimizin yetiştirilmesine, emeğine bir esnaf olarak saygı duyuyor ve başarılarını devamını diliyorum. Günümüzde uyuşturucunun, sigara içiminin 12, 13 yaşa indiği bu ortamda, hep birlikte gençlerimize sahip çıkmalıyız. Sinan Ağlar gibi hocalara ve bu gençlere ihtiyacımız var. Hepimizin esnaf, vatandaş elbirliğiyle destek olmamız lazım. Ben de imkanlarım nispetinde gençlerimize destek olma babında bir şeyler yapabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.



Milli Antrenör Sinan Ağlar ise, "Abdurrahman Giyik Beye katkılarından ötürü şahsım ve gençlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu davranış bizlere moral oluyor. Sayın Abdurrahman Giyik ağabeyimiz spor salonunda antrenmanlarımızı izliyor ve her zaman bizlerin yanında yer alıyor" şeklinde konuştu. - VAN