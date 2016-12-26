Erciş ve Kaman'da Teröre Karşı Birlik Yürüyüşü - Van/

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen "Teröre Lanet ve Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne katılan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.



İlçedeki sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kara Yusuf Paşa Camisi önünde bir araya gelen binlerce vatandaş, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK", "Türk Kürt kardeştir, PKK kalleştir", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.



Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz sürecinde meydanı boş bırakmayan ilçe halkının terör saldırılarına karşı da aynı duruşu sergilediğini söyledi.



İlçe halkının birlik ve beraberliğinin en güzel örneğini ortaya koyduğunu aktaran Yaşar, Ercişlilerin 15 Temmuz'da da ülkenin başına örülmeye çalışılan çorap karşısında direndiğini ifade etti.



Erciş halkının, soğuk bir aralık gününde, Kürt, Türk el ele vererek ilçedeki Demokrasi Meydanı'nı doldurduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:



"Çünkü Ercişliler yeryüzünde Kürt'ün Türk'ten, Türk'ün de Kürt'ten başka dostu olmadığını çok iyi bilir. Ay yıldızlı bayrağımızın üzerinde Türk'ün de Kürt'ün de kanı var. Çünkü Galiçya'da, Çanakkale'de, Yemen'de bu coğrafyanın dört bir bucağında Türk ve Kürt, yan yana kanını döktü. Buradan 79 milyon kardeşimize Ercişliler adına sesleniyorum. İşte Kürt dediğiniz bu alandaki Kürt'ür. Buradaki fotoğraf birliğin, beraberliğin fotoğrafıdır. Selam olsun 79 milyona Erciş'ten selam olsun. Bu vatan için kanını döken yiğitlere selam olsun. İstanbul, Ankara'daki, Diyarbakır'daki şehitlerimize selam olsun. Şu an Suriye'de El Bap'ta ölüm kalım mücadelesi veren vatanımızın müdafaasını hudutlarımız dışından da yapılacağını gösteren yiğitlerimize selam olsun."



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Kaman'da teröre karşı birlik yürüyüşü

Gençlerin öncülüğünde toplanan grup, yürüyüş sonunda Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Kaman ilçesinde gençlerin öncülüğünde teröre karşı birlik yürüyüşü yapıldı.



İlçedeki bir grup gencin öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan Kamanlılar, burada şehitler için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından harekete geçen grup, "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kadar yürüdü. Hiç bir siyasi slogan atılmayan yürüyüş sonunda, grup emniyet müdürlüğündeki polisleri ziyaret etti.



Grup adına basın açıklaması yapan Ebuzer Yılmaz, tek yürek olarak Kaman Cumhuriyet Meydanında toplandıklarını belirterek, hiçbir siyasi slogana ve provokasyona alet olmadan Kaman halkının teröre karşı verdiği tepkiyi dile getirdiklerini söyledi.



İstanbul ve Kayseri'deki terör saldırılarını lanetlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Türk milleti ne zaman mazlumun yanında olsa, sesini yükseltse birkaç gün sonrasında ülkemizde türlü olaylar, patlamalar meydana gelmektedir. Bunun en büyük örneğini 15 Temmuz'da ülkemizi yok etmek isteyen, Batı'nın maşası olan FETÖ ile yapmak istediler ama karşılarına hiç beklemedikleri yüce Türk milleti çıktı. Vatan millet aşkına sağ, sol, Türk, Kürt demeden tüm Türkiye tek yürek oldu. Bugün de yine burada Kaman haklı hiçbir siyasi ve etnik köken ayırt etmeden bir araya geldik. Bizleri umutsuzluğa yöneltmek isteyen şer odaklarına en büyük cevabı tek yürek olmuş Kaman halkı olarak veriyoruz. Vakit fitne değil, kardeşlik vakti, ayrışma değil birlik olma vakti."



Grup, İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından dağıldı.