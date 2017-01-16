Erciş'ten Suriye'ye Yardımlar Devam Ediyor

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet gösteren İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilik-Der) tarafından yardımsever vatandaşlardan toplanan un, battaniye, çadır, giyim ve ayakkabıdan olaşan malzemeler Suriye halkına ulaştırılmak üzere tırla yola çıkartıldı.



Toplanan yardımların gönderilmesi sırasında açıklama yapan İyilik-Der Erciş Temsilcisi Erhan Karanlık, dernek bünyesinde yaptıkları yardımların toplanmasında desteklerini esirgemeyen Erciş halkın çok teşekkür ettiklerini belirterek, "Zalim Esad rejiminin mazlum Suriye halkına karşı Mart 2011'de başladığı kıyım, 6. yılına girmek üzere. Bu kıyım süresince Esad rejiminin insanlık dışı saldırılarına, işkencelerine, tecavüzlerine, katliamlarına maruz kalan mazlum Suriye halkı, şimdiye kadar içlerinde binlerce kadın ve çocuğun da olduğu 600 bin kayıp vermiş durumda. Kayıpların yanında 10 milyon Suriye ve Suriye dışında muhacir durumunda bulunan 3 milyon Suriyeli kardeşimiz de Türkiye sınırları içindeki kamplarda ve şehirlerde yaşam mücadelesi vermektedir. Mazlum Suriye halkının haklı mücadelesinde savaş uzadıkça halkın acıları da artıyor. Suriye içinde savaş mağduru halkın insanı yardım ihtiyaçlarını gidermek için daha önce yapmış olduğumuz yardımların yanında bir tır dolusu insani yardım malzemesi ekleyerek Suriye halkının yararlarına karınca kararınca yardım etmeye gayret ediyoruz. Suriye'den gün geçtikçe daha da derinleşen insani krize bir kez daha müdahil olmak üzere Erciş İyilik Der olarak yardım malzemesi taşıyan aracımızı Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak üzere buradan uğurluyoruz" dedi.



Açıklamanın ardından, Eğitim Bir-Sen ile Memur-Sen Erciş Şube Başkanı Yüksel Zorlu, denek üyeleri ve gönüllülerin de hazır bulunduğu yardım tırı Halep'e ulaştırılmak üzere Gaziantep Öncüpınar Sınır Kapısında Kızılay'a teslim edilmek üzere yola çıkartıldı. - VAN