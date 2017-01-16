Erciş'ten Haleplilere Yardım Eli

Erciş ilçesinde, "Halep'te İnsanlık Ölmesin" sloganıyla düzenlenen kampanyada toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Kampanyada toplanan un, battaniye, çadır, giyim ve ayakkabıdan oluşan yardım malzemeleri, Erciş Kaymakamlığı yanındaki park alnında tıra yüklendi.



İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Erciş Temsilcisi Erhan Karanlık, burada yaptığı açıklamada, dernek bünyesinde yürüttülen kampanyaya, yardımlarını esirgemeyen hayırseverler ile destek olan gönüllülere teşekkür etti.



Suriye'deki iç savaş uzadıkça halkın acılarının arttığını belirterek, şunları kaydetti:



"Suriye içinde savaş mağduru halkın insanı yardım ve ihtiyaçlarını gidermek için daha önce yaptığımızın yanında bir tır insani yardım malzemesi de ekledik. Suriye'de gün geçtikçe daha da derinleşen insani krize, bir kez daha müdahil olmak üzere dernek olarak insani yardım malzemesi taşıyan aracımızı, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere buradan uğurluyoruz."



Yardım malzemelerini taşıyan tır, yapılan açıklamanın ardından bölgeye gitmek üzere yola çıktı.