Erciş'te Yavru Köpek Kurtarma Operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sever vatandaşlar, konteyner ile duvar arasına sıkışan bir yavru köpek ile tarlada kafasına dikenli tel saplanan bir başka yavru köpeği başarılı bir şekilde kurtararak özgürlüklerine kavuşturdular.



Erciş'te iki ayrı operasyonda sıkıştıkları alanlardan kurtulan yavru köpekler özgürlüklerine yeniden kavuştular. İlçeye bağlı Kışla Mahallesinde konteyner ile duvar arasındaki 10 santimetrelik bir alana sıkışan yavru köpek vatandaşlar tarafından uzun uğraşları sonucunda kurtarıldılar. Sabah iş yerini açmaya gelen Orhan Yıldız isimli vatandaş, bir yavru köpek iniltisini duyarak önce sesin geldiği alanı tespit etti. Yıldız, bir yavru köpeğin iş yerinin duvarı ile komşu iş yerinin bulunduğu konteyner arasına sıkıştığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yıldız, traktöre bağladığı çeki halatı ile önce konteyner olduğu yerden ileriye çektirdi. 10 santimetre boşluk arasına sıkışan yavru köpek konteynerın çekilmesiyle özgürlüğüne kavuştu.



Öte yandan, kafasına dikenli tel saplanan bir başka yavru köpeği ise Seyfullah Kasımoğlu isimli vatandaş kurtararak özgürlüğüne kavuşturdu. Kasımbağı Mahallesinde tarlasını kontrol etmeye giderken bir yavru köpek iniltisi duyan Kasımoğlu, kısa sürede köpeğin bulunduğu alanı tespit etti. Komşu tarlanın sınırındaki dikenli tele kafası saplanan köpeğin acılar içinde kıvrandığını gören hayvan sever vatandaş, eline aldığı pense ile önce teli koparmaya çalıştı. Kasımoğlu daha sonra yavru köpeği uzun uğraşlar sonucunda dikenli telden kurtararak tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Köpeğin kurtarılma anını cep telefonu da kayıt eden Kasımoğlu, yaptığı işin aslında bir insanlık görevi olduğunu söyledi. - VAN