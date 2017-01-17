Erciş'te Temizlik İşçilerine Kışlık Kıyafet Yardımı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmündeki Kararnameyle (KHK) Erciş Belediye Başkan Vekili görevine atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, belediye bünyesinde çalışan temizlik işçileriyle bir araya geldi.



Erciş Belediyesinde düzenlenen programa katılan Yaşar, ağır koşullarda hizmet veren temizlik personeline kışlık elbiseler hediye etti.



Hizmet verme noktasında herkesin eşit olduğunu söyleyen Yaşar, "Temizlik personelimiz yaptıkları işle belediyemizi temsil ediyor. Bizim için birim amirleri kadar değerlisiniz. Belediye sizlerin şahsında görünür bir hal alıyor. Sizlerden memnunuz. Belediyemize, ilçemize ve ülkemize katkı sunuyorsunuz." diye konuştu.



Daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan 140 personele pantolon, kazak, yelek, bot tipi çizme ve mont bulunan paketler dağıtıldı.