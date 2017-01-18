Erciş'te Resim Sergisi

Erciş'te öğrencilerin hazırladığı resimler, sergilendi.



Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen sergi açılışında konuşan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini, zor süreçleri de kahramanlar sayesinde atlattığını söyledi.



Milletin ve ülkenin her zaman büyük kahramanlar çıkardığını ifade eden Yaşar, "Allah'ın izniyle bu topraklarda kahramanlar bitmez. Bu çocukların bu sevgiyle resimleri görmesi, bu olaylara tanıklık etmesi başlı başına başarıdır." dedi.



Okul müdürü Resul Gezici de akademik başarının yanında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde öğrencileri eğittiklerini belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen Ömer Halisdemir'in portresini çizdiklerini söyledi.



Serginin sonunda Ömer Halisdemir'in portresi Kaymakam Yaşar'a hediye edildi.