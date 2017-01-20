Erciş'te Karne Sevinci

Van'ın Erciş ilçesinde 2 bin 800 öğretmenin eğitim verdiği 48 bin 700 öğrenci, bugün karne heyecanı yaşadı.



2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci dönem karne dağıtımı nedeniyle Erciş Reşit Çelik İlk ve Ortaokulda bir program düzenlendi. Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Yaşar, "Bugün Reşit Çelik İlk ve Ortaokulundaki karne törenine iştirak ederek, çocuklarımızın o sevinicini birlikte yaşadık. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, idarecilerimize başarılar diliyorum" dedi.



Kaymakam Yaşar, daha sonra öğrencilere karne, başarı ve takdir belgeleri ile hediyelerini verdi. - VAN