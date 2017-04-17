Erciş'te İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği Kuruldu

Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölünde yaşayan tek endemik tür olan İnci Kefali balığını korumak ve tanıtımını yapmak amacıyla kurulan İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği faaliyetlerine başladı.



Van'ın tanıtımı için önemli bir değer olan İnci Kefalinin üreme döneminin başlaması ve tersine göçün başlamasına sayılı günler kala Erciş başta olmak üzere Van Gölü kıyısı tatlı su ağızlarında heyecanlı bekleyiş başladı. Bölgenin önemli bir değeri olan İnci Kefalinin korunması ve tanıtılması amacıyla çalışmalar devam ederken çalışmalar kapsamında önemli bir adım atılarak daha önce önemli bir eksiklik olan İnci Kefalinin korunması ve tanıtılmasına yönelik sivil kuruluş olan İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği faaliyetlerine resmen başladı. Bölgeyi ve İnci Kefalini iyi tanıyan ve bu işe yıllarını vermiş olan bir ekiple çalışmalarına başlayan dernek, "Van Gölü'nün Değeri Hepimizin Değeri" sloganıyla yola çıktı.



Derneğin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan İnci Kefali Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Cem Akıllı, "Van Gölü'nün bir değeri olan İnci Kefalini korumak ve tanıtmak amacıyla oldukça profesyonel bir ekiple yola çıktık. En önemlisi kaçak avlanma olmak üzere İnci Kefali balığının soyunu devam ettirmek ve bu değeri başta ülke genelinde olmak üzere tüm Dünya'ya tanıtmak amacıyla çalışmalar yapacağız. Bu çalışmalarımızda tüm halkımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Çünkü bu değer hepimizin bir değeridir. İnci Kefalinin tersine göçünü izlemek için ülkemizin çeşitli bölgelerinde Erciş'e turist gelmektedir. Dünya'da sadece Alaska bölgesinde ve Erciş'te gözlemlenen balıkların bu mucizevi doğa olayı ne yazık ki iyi tanıtılamıyor. Biz, Erciş'i ve bölgeyi bu değerle tanıtmak için önemli çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Çalışmalarımızın startını verdik. İnşallah devamı da en iyi şekilde gelecektir" dedi. - VAN