Erciş'te İçme Suyu Projesi Toplantısı

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen, bölgenin en büyük projelerinden olan Erciş içme suyu proje çalışmalarını yerinde inceledi.



VASKİ Genel Müdürü Abdulvehap Gezgen ve VASKİ teknik ekibi, Erciş'te devam eden içme suyu projesinin saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı. Ardından ilgililerle bir toplantı yapan Gezgen, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği Yatırımları Daire Başkanlığı arasında yapılan antlaşma ile IPA kapsamında yürütülen içme suyu temini projesinin geldiği son aşamayı ele aldı.



Proje başlangıcından itibaren toplamda 182 kilometrelik şebeke ve isale hattı yapımı tamamlanırken, 7 bin 800 adet su sayacı ve 4 bin 800 adet ev bağlantısı imalatı gerçekleştirildiği kaydedildi. İçme suyu arıtma tesisinde yapılan imalatların devam ettiği projede, Işıklı su kaynağı koruma planı çalışmasının başlatılacağı ve Erciş içme suyu temini projesinde de yüzde 75 ilerleme olduğu açıklandı. Erciş içme suyu temini projesinin 22. aylık toplantısına Abdulvehap Gezgen'in yanı sıra VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Eşme, Avrupa Birliği delegasyonundan Arif Karbak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Cengiz Özcan, müşavir ve yüklenici firma yetkilileri katıldı. - VAN