Erciş'te "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" Konferansı
Erciş İlçe Müftülüğü ile Erciş Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, ilçede "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" başlıklı konferans düzenledi.
Erciş İlçe Müftülüğü ile Erciş Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, ilçede "Hz. Peygamber ve Güven Toplumu" başlıklı konferans düzenledi.
Kışla Caddesi üzerinde bulunan sosyal tesislerdeki çok amaçlı salonda gerçekleşen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
İlahi ve şiirlerin de okunduğu konferansta, Kredi ve Yurtlar Kurumu Van İl Müdürü Süleyman Şakar bir konuşma yaptı.
Müslümanların güvenli kişiler olduğunu belirten Şakar, şunları kaydetti:
"Güven çok önemlidir, dayanaktır. Ama ne yazık ki güveni yitirmişiz. Birbirimize karşı güvenimiz yok. Bazı yazarlar derler ki güven gözyaşı gibidir. Gözden düştüğü an geri gelmez. Bir toplumda eğer güven yok ise o toplumda fırtınalar, kasırgalar vardır, huzur, birlik, barış ve kardeşlik yoktur. Ama eğer bir toplumda güven var ise yarınlar o toplumundur. Gençler, KYK olarak size çok önem veriyoruz. Gençler bizim yarınlarımız ve geleceğimizdir. Ülkemizin yarınlarısınız. Anne babanızın geleceğisiniz."
Programda, Erciş Müftü Vekili Fuat Baran ve Van İl Müftü Yardımcısı Abdulvahap Şakrak da birer konuşma yaptı.
Program sonunda konuklara kitap ve gül dağıtıldı.
Konferansa, Erciş Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Burhan Fener, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kurbanı Özdaş, sivil toplum kuruluşu temsilciler, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.