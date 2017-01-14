Erciş'te Hırsızlık ve Uyuşturucu Suçundan 6 Kişi Tutuklandı

VAN'ın Erciş İlçesi'nde polisin hırsızlık olayları ve uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin aydınlatılması için yürütüğü çalışmalarda, 17 ayrı hırsızlık ve uyuşturucu ticareti olayıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınınlardan 6'sı tutuklandı.



Van Valiliği, Erciş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti faaliyetleri yürüten kişilere yönelik yaptığı operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, ilçede hırsızlık olayları ve uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda, 17 şüpheliden 15'inin yakalandığı, 1 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin halen arandığı belirtilerek şöyle denildi:



"İlçedeki hırsızlık olayları ve uyuşturucu madde ticareti faaliyetlerinin aydınlatılması için yürütülen çalışmalarda; hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarını işleyen kişilerin birbirleriyle bağlantılı olarak, planlı ve ortak hareket ettikleri tespit edilmiştir. Söz konusu suçları işleyenlere yönelik yapılan çalışmalarda; 8 ayrı adreste gerçekleştirilen aramalarda, ev ve işyerlerinden çalındığı tespit edilen 7 adet LCD TV, 5 adet monitör, 2 adet yazıcı, 2 adet ses sistemi, 2 adet PC kasası, 1 adet org, 3 adet klavye, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 adet termosifon, 1 adet amfi, 1 adet ses cihazı, 1 adet Hard Disc, 1 adet araç televizyonu, 1 adet elektrikli ısıtıcı, 1 adet hoparlör, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet MP4 müzik çalar, 4 adet uydu alıcısı ele geçirilmiş ve gerekli tespitlerin ardından sahiplerine teslim edilmiştir. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, ayrıca 3 adet pala tabir edilen kesici alet, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek ve 1 adet el bombası bulunmuştur. İlçede gerçekleştirilen 17 ayrı hırsızlık ve uyuşturucu ticareti olayıyla ilgili 17 şüpheliden 15'i yakalanmış, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşılmış, 1 şüpheli ise halen aranmaktadır. Sayılan suçlardan adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 8'ine adli kontrol tedbiri uygulanmış, 6'sı tutuklanmış, 1'i ise salıverilmiştir."



- Van