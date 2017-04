Erciş'te Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Van'ın Erciş Belediyesi, Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Van Orman İşletme İl Müdürlüğü işbirliğiyle hatıra ormanı oluşturuldu.



Adnan Menderes Mahallesindeki alanda yapılan programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Orman İşletme İl Müdürlüğü Erciş ATM Şefi Ozan Yavuzçoban, Erciş Açık Cezaevi Müdürü İbrahim Soydan, kurum amirleri, öğrenciler ile hükümlüler katıldı. Programda bir konuşma yapan Erciş Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, koruma kurulu üyelerinin geçen hafta içerisinde Erciş Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci başkanlığında bir ağaçlandırma kampanyası kararı aldığını anımsatarak, "Adalet Bakanlığının il ve ilçelerde ağaçlandırılacak alan, hangi tür ağaçların hangi mevsimde yapılacağı, ne kadar hükümlü çalıştırılacağı konusunda bir çalışma yapılmasını bizlere önerdi. Biz de, Erciş Belediyesi ve Orman İşletme Van İl Müdürlüğü ile birlikte bir çalışma başlattık. Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürümüz sağ olsun yaklaşık bir haftadır üstün bir gayretle bu alanı bize tahsis ettiler. Orman İl Müdürlüğümüz ise bu konuda hangi tür ağacın hangi yaşta olmasının tespitini gerçekleştirdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere denetimli serbestlik, toplum içerisinde denetiminin ve takibinin yapıldığı; iyileştirilmesi, topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynaklarının sağlandığı alternatif ceza ve infaz sistemidir. Bunun neticesinde biz de bu hükümlü kardeşlerimizi topluma kazandırmak, toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla böyle bir faaliyet düşündük. Neticede ilçemize güzel bir katkı sağlaması, bütün kurumların hatıra orman alanında örnek olması amacıyla katılımlarıyla bu faaliyeti gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ayrıca, Erciş Belediyemize bilindiği üzere kayyum olarak kaymakamımız atandı. Atandığı günden beri üstün bir gayret göstermektedir. Biz de kurum olarak kaymakamımızın ve belediyemizin yanında olmak adına özel bir çaba gösteriyoruz. Camiler, okullar ve otoparklar olsun, buraların bakımını ve onarımını bu hükümlü kardeşlerimizin eliyle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın bir zamanda başsavcımızın da önerileriyle belediyemizin yanında imar konusunda, kaldırım taşlarının boyanmasında ve güzelleşmesinde elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışacağız" dedi.



Konuşmanın ardından protokol üyeleri ile davetliler birlikte hatıra ormanına fidan dikip, ilk can suyunu verdiler. - VAN