Erciş'te Hac ve Umre Başvuruları Başladı

Erciş Müftülüğünde hac ve umre kayıtları alınmaya başladı.



İlçe Kaymakamlık binasındaki Müftülük bürosuna şuana kadar 250 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.



Hac kayıt başvuru işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesi üzerinden müracaatlarını tamamlıyor.



2017 hac kayıt başvurularının 31 Ocak tarihine kadar devam edeceği bilgisi verildi.