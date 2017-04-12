Erciş'te Fidan Dikimi

Erciş ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 2 bin fidan toprakla buluşturuldu.



Erciş Kaymakamlığı, Belediye, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Van Orman Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan hatıra ormanına 2 bin fidan dikildi.



Yukarı TOKİ bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikim töreni düzenlendi. Törene, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Mermerci, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Geçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.



Erciş Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, yaklaşık iki ay önce Türkiye genelinde bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldığını bildirerek, "Denetimli Serbestlik, toplum içinde denetiminin ve takibinin yapıldığı iyileştirilmesi, topluma kazandırılması için ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynaklarının sağlandığı alternatif ceza ve infaz sistemidir. Bunun neticesinde biz de bu hükümlü kardeşlerimizi topluma kazandırmak, toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla böyle bir faaliyet düşündük. Camiler, okullar ve otoparkların bakımını ve onarımını hükümlü kardeşlerimizin eliyle yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın zamanda başsavcımızın da önerileriyle belediyemizin yanında imar konusunda kaldırımların, kaldırım taşlarının boyanmasında ve güzelleşmesinde elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Belediye tarafından tahsis edilen alana fidanlar dikildi.