Erciş'te 'Evet' Kutlaması



VAN - Bugün gerçekleşen Referandumda resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde 'evet' çıkması sonrası, Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti ile MHP İlçe Başkanlığı binaları önüne akın eden Ercişliler, ellerinde Türk Bayraklarını sallayarak sevinç gösterisinde bulundular.

Resmi olmayan sonuçlarını açıklanmasının ardından, araçlarıyla Vanyolu Caddesi'nde şehir turu da atan Ercişliler, sonucun ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.