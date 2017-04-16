Erciş'te 'Evet' Kutlaması

Referandumda resmi olmayan sonuçlara göre ülke genelinde 'evet' çıkması sonrası, Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti ile MHP İlçe Başkanlığı binaları önüne akın eden vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundular.



Van'ın Erciş ilçesinde AK Parti ile MHP İlçe Başkanlığı binaları önüne akın eden vatandaşlar, referandum da çıkan 'evet' sonucunu kutladı. Araçlarıyla Vanyolu Caddesinde şehir turu da atan Ercişliler, sonucun ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundular. - VAN