Erciş'te Avm Açılışı

Erciş ilçesinin en büyük alışveriş merkezi törenle hizmete açıldı.



Törende konuşan işletme sahiplerinden İzzet Albayrak, Erciş'in bölgenin cazibe merkezlerinden bir olduğunu söyledi.



Albayrak, "Deprem sonrası ilçenin bir an önce ayağa kalkması için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Erciş'e biz yatırım yapmasak, diğer arkadaşlarımız yatırım yapmasa kim yatırım yapacak bu memlekete. O zaman biz bu memleketi bırakıp gidelim. Ancak, bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Erciş bizim ve Erciş'e gönül verenlerindir. Bu memlekette kazanmışım, bu memleketin ekmeğini yiyorum ve kazandığımı da memleketime yine hizmet olarak sunuyorum. Bundan da onur ve gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.



50 kişinin istihdam edildiği AVM'de gıda, zücaciye, kozmetik, temizlik, manav, bakliyat, çerez, kafeterya, çocuk oyun parkı, giyim ve oyuncak reyonlarının bulunduğu belirtildi.



Açılış törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş Ticaret Odası Başkanı İzzet Yağar, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, Ensar Vakfı Van Şube Başkanı Osman Gülaçar ile çok sayıda davetli katıldı.