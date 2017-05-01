Erciş'te 22 Kız Hafız Törenle Taç Giyip İcazet Aldı

Van'ın Erciş ilçesinde faaliyet veren Güldane Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu'nda eğitimlerini tamamlayan 22 kız hafız yapılan törenle taç giyip icazet aldılar.



Tekevler Mahallesinde bir düğün salonunda yapılan törene Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Erciş Müftü Vekili Fuat Baran, kurum amirleri, hafız öğrenciler ile öğrencilerin aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, hafızlığın önemine değindi. İl genelinde faaliyet veren hafızlık kursları hakkında da bilgi veren Arvas, Güldane Hatun Hafızlık Kız Kuran kursu yöneticilerinin tebrik etti. Güldane Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursunun faaliyetlerini içeren slayt gösterisinin ardından Güldane Hatun Hafızlık Kız Kuran Kursu Yöneticisi ve Hafız Öğreticisi Ruhane Hekimoğlu'na İl Müftüsü Arvas tarafından kaymakamlık başarı belgesi takdim edildi. Burada bir konuşma yapan Ruhane Hekimoğlu, hafızlığın anlam ve önemini anlatarak, "Şu an icazet belgesini alan hafızlarımız, yeri geldi zevklerini bıraktılar, yeri geldi analarını, babalarını, yurtlarını bırakıp Güldene Hatun'a hicret ettiler. Harf, harf kelime, kelime Kur'an-ı Kerimi kalplerine, hafızalarına ve ruhlarına nakşettiler. İnsanlar, kuş tüyü yataklarında uyudukları bir vakitte onlar, rahlelerini alıp Kuran-ı Kerime sırdaş oldular. Gözyaşlarıyla kalplerini temizlediler. Şimdi bu zahmetlerinin meyvelerini yiyorlar. 2001 yılından bu güne kadar kursumuzdan 100'e yakın hafız mezun ettik" dedi.



Törende kız hafızlar tarafından günün önemini belirten şiirler okundu. Akabinde kız hafızlara taç giydirildi, diplomaları verildi. Erciş İlçe müftülüğü tarafından da kız hafızlara birer Cumhuriyet altını hediye edildi. - VAN