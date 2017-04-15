Erciş Projelerle Hayat Bulacak

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin, Erciş'te yeni projelerin hayata geçirileceğini söyledi.



Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Şirin, "Doğunun incisi Yeşil Erciş'i, Van Gölü'nün mavisiyle süsleyerek bölgede ciddi bir çekim merkezi haline getireceğiz." dedi.



Sahil Yolu Vitrin projesinde teknik, tasarım ve proje aşamasında sona gelindiğini ifade eden Şirin, şunları kaydetti:



"Çok kısa sürede inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz. Her şeyin en güzeline layık olan yeşil, mavi, güzel Erciş'imizin güzel insanına şimdiden hayırlı olsun. 5 kilometrelik alanda, ağaçlandırma, piknik alanları, bisiklet ve yaya yolları, erkek ve kadın plajı, çocuk parkları, deniz feneri, gemi barınağı, iskelesi ile sosyal donatıları olacak."