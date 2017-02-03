Erciş'e İçme Suyu Temin Çalışması

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Van'da yürüttüğü faaliyetlere ara vermeden devam ediyor.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, depremden sonra şehrin içme suyu problemini çözdüklerini, şimdi de Erciş'e uzun vadeli su temin etmek için aralıksız çalıştıkları belirtildi. Açıklamada, "Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Erciş İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Erciş ilçe merkezinin yanı sıra Çelebibağ ve Kocapınar beldeleri ile civar yerleşimlerinin de 2045 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı karşılanacak. Şu an itibariyle yüzde 78 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı proje tamamlandığında, günde 76 bin metreküp su arıtılacak ve 232 bin kişiye su temin edilecek" denildi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise, Bakanlık olarak illere uzun vadeli içme suyu sağlamak için büyük bir gayret gösterdiklerini belirtti. Eroğlu, "Van bizim çok önem verdiğimiz müstesna bir şehrimiz. Malumunuz deprem sonrası orda büyük bir başarıya imza atarak içme suyu problemini çözdük. Şimdi de Erciş için ara vermeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İçme suyu arıtma tesisinde sona doğru yaklaşıyoruz. Erciş İçme Suyu İsale Hattı 1. Kısımda yüzde 96, 2. kısımda ise yüzde 77 fiziki gerçekleşme sağlamış durumdayız. Bu projeleri tamamladığımızda, Erciş'in 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını garanti altına alacağız ve vatandaşlarımıza menba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz" dedi. - VAN