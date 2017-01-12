Erciş Belediyesinden Kaldırım Onarım Çalışması

Van'ın Erciş Belediyesi tarafından ilçe genelinde kırılan ve yerinden sökülen kaldırım ve bordür taşlarının onarım çalışmaları çetin kış şartlarına rağmen devam ediyor.



Yapılan çalışmalar kapsamında Vanyolu Caddesi'nde yeni hizmete açılan bir iş merkezinin önündeki kaldırımlar tamamen yenilenirken, ilçedeki diğer muhtelif yerlerde ise kırılan ve yerinden çıkan bordür ve parke taşları yenileri ile değiştiriliyor. - VAN