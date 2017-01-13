Erciş Belediyesi Denetimleri Sürdürüyor

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki işletmelere yönelik denetimlerini devam ettiriyor.



Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için faaliyet yürüten zabıta ekipleri, bu kapsamda market ve diğer toplu satışların yoğunlukta olduğu iş yerlerinin hijyen durumlarını inceledi.



Marketlerdeki et reyonları ile soğuk hava deposu gibi alanları detaylı inceleyen ekipler, satışa sunulan ürünlerin de son kullanma tarihleri, çalışanların çalışabilirlik durumları ve işletmelerin ruhsatlarını denetledi.



Denetimleri sırasında eksikleri olan işletmelere uyarılarda bulunan ekipler, son kullanma tarihi geçmiş ve insan sağlığı için tehlike oluşturabilecek ürünleri toplayarak imha etti.