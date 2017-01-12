Erciş 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde 2014 yılında inşaatına başlanılan 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmet vermeye başladı.



Erciş İlçe Sağlık Müdür Vekili Furkan Gümüş, Adnan Menderes Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan aile sağlık merkezinde ilk etapta 2 aile hekimi ile 2 aile sağlığı personelinin göreve başladığını belirterek, ileri ki dönemlerde aile hekimi sayısının nüfusa göre artırılacağını söyledi. Gümüş, merkezde 16 odanın bulunduğunu da bildirerek, "İlçemizin en büyük ve modern mahallesi olan Adnan Menderes Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezimizin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN