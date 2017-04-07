Ercik: "Bütün Meselemiz Türkiye'yi Güçlü Hale Getirmektir"

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, referandum için gece, gündüz çalıştıklarını belirterek, "Yeni Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için, güçlü bir Türkiye için 'evet' oyu verelim. Sistemde bir kriz yaşanırsa artık halk hakem olacaktır. Geçmişte, yapay olarak çıkarılan 1960, 1971, 1980, 28 Şubat 1997 krizlerinde olduğu gibi, vesayetçiler kriz çözücü olarak devreye giremeyecektir. Bütün meselemiz Türkiye'yi güçlü hale getirmektir" dedi.



16 Nisan'da yapılacak referandum çalışmalarını sürdüren Başkan Ercik, kentte vatandaşları ziyaret ederek, neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlatıyor. Ercik "İlk günkü aşkla, daha çok heyecanla İl ve ilçe teşkilatlarımızla, üyelerimizle birlikte gece gündüz demede çalışarak vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatmaya devam ediyoruz. 2002 yılından bu yana engelleniyoruz. Yatırımlarda, yeniliklerde, projelerde, yönetimlerde engelleniyoruz. Ama biz artık Türkiye tam anlamıyla bağımsız olsun istiyoruz. Onun için 16 Nisan referandum u için gece demeden gündüz demeden, uyku uyumadan çalışıyoruz. Çünkü hayır kampanyası yapanlar neye hayır verdiklerini dahi tam olarak bilmiyorlar. Onun için daha çok çalışacağız. Ama nasıl 15 yıldır AK Parti tek başına iktidarsa, nasıl 15 yıldır millet odaklı bir yönetim içinde olduysak 16 Nisan'ın ardından da öyle olacak" şeklinde konuştu.



Yeni sistem hakkında bilgi veren Ercik, "Türkiye'de her 143 bin asile 1 vekil düşerken Avrupa Ülkeleri Ortalaması 54 bine 1'dir. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılması bu açıdan önemlidir. Ülkemizde 18-25 yaş aralığında 7.5 milyon gencimiz bulunmaktadır. Seçme hakkı olanlar seçilme hakkına da kavuşacak, 7.5 milyon genç temsil imkanı bulacak, çifte standart ortadan kalkacak ve gençlerin dinamizmi TBMM'ye yansıyacaktır. Sistemde bir kriz yaşanırsa artık halk hakem olacaktır. Yasama ve yürütme arasında sorun çıkarsa ya uzlaşılacak yahut karşılıklı olarak seçime gideceklerdir. Geçmişte, yapay olarak çıkarılan 1960, 1971, 1980, 28 Şubat 1997 krizlerinde olduğu gibi, vesayetçiler kriz çözücü olarak devreye giremeyecektir. Bütün meselemiz Türkiye'yi güçlü hale getirmektir" diye konuştu. - MERSİN