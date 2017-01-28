Ercan Torunoğulları: "2017 Turizm Sezonu 2016'dan Daha İyi Olacak"

ORKA Grup Genel Müdürü Ercan Torunoğulları, 2017 turizm sezonunu değerlendirdi. Torunoğulları, "2017 turizm sezonu, 2016'dan çok daha iyi olacak" dedi.



Dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21'inci kez kapılarını açtı. Turizm sektörünün öncüleri, EMİTT Turizm Fuarı'nda buluştu. Fuarda Türkiye'de turizm sektörünün şu anki durumunu ve geleceğini değerlendiren ORKA Grup Genel Müdürü Ercan Torunoğulları, 2017 yılından umutlu olduklarını söyledi.



"Türkiye'de verdiğimiz fiyatlar ve hizmet olarak rakip ülkelerin kalite olarak çok üstündeyiz"



Türkiye'de turizm sektörünün yükselen trend yakaladığını belirten Torunoğulları, "2016 yılında yaşanan olaylar turizm sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Fakat 2017 turizm sezonun 2016'dan daha iyi geçeceğini öngörüyoruz. Avrupa'da görüştüğümüz tur operatörlerinden aldığımız bilgilere göre İspanya, Portekiz gibi rakip ülkeler dolmuş durumda. Bizim Türkiye'de verdiğimiz fiyatlar ve hizmet olarak bu rakip ülkelerin kalite olarak çok üstündeyiz. 2016 yılında turizm açısından güvenlik faktörü, darbe girişimi ve Avrupa'da yapılan olumsuz tanıtımlar nedeniyle tur operatörlerinin uçaklarını geri çekmesi 2016 yılı turizmini olumsuz etkiledi. Tekrar toparlanma sürecine girdik devletimiz Avrupalı tur operatörlerine bir takım teşvikler verdi. Olaylara karamsar bakmamak lazım. 2017 yılında yükselen trendimizi yakalayacağız. Türkiye'de bulunan plajlar, tarih, hizmet kalitesi hiçbir yerde bulunmamaktadır, bu nedenle turizm açısından yükselen trendimizi yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.



"Bizim büyük tur operatörleri kurmamız gerekiyor"



"Avrupa'daki birçok ülkeye tren, otobüs veya araba ile ulaşım sağlanabiliyor ama Türkiye'ye yurtdışından turistlerin sadece uçak yolculuğu ile gelmelerini sağlıyoruz" diyen Torunoğulları, "Bizim de ülke olarak ikinci politikamız bu olmalı. Güzel tatil köylerimiz var iyi servis verebilen genç, dinamik bir nesle sahibiz ama aynı zamanda bunları geliştirebilecek mekanizmayı güçlendirmemiz gerekiyor. THY bu anlamda direkt uçuşlar yapabiliyor. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok doğruydu bizim tur operatörleri kurmamız gerekiyor. Avrupa'daki Thomas Cook gibi büyük güçlü tur operatörleri kurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL