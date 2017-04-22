Erçal: "Türkiye'nin Önü Açık"

İş adamı Burhan Erçal, "Ülkemize güveniyorum, Türkiye'nin önü açık" dedi.



Erçal Group Yönetim Kurulu, uzun yıllardır şirketlerinde çalışan elemanlarına "Kıdem Ödül Töreni" düzenledi. Törende yönetimde bulunan 3 kişi yerini genç yöneticilere bıraktı. Samsun'un ünlü aile şirketlerinden olan ve bünyesinde otomotiv, kamyon, tır, fındık, sigorta, inşaat, servis gibi alanları bulunduran Erçal Group, uzun yıllardır çalışan elemanlarını ödüllendirmek için Kıdem Ödül Töreni düzenledi. Ödül töreninin ardından grubun yönetim kurulunda bulunan Sait Erçal yerini oğlu Muammer Erçal'a, Mustafa Erçal yerini oğlu İbrahim Erçal'a, Nurhan Erçal da yönetim kurulundaki yerini Kadir Erçal'a devretti.



Törenden önce açılış konuşmasını yapan Erçal Group Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Erçal, "Uzun süredir bizimle çalışan arkadaşlardan, kısa süre önce aramıza katılan arkadaşlara kadar herkes burada. Erçal Group olarak 1930'lu yıllarda ticaret hayatına başladık. 1994 yılından itibaren Samsun'da başladığımız bu yolculukta sizlerle beraber bu günlere geldik. Çok büyük bir aile ve çok güzel bir yapıya ulaştık. Türkiye genelinde otomotiv ve fındık sektöründe sözü edilen bir firma olduk. İnsan kaynakları bu hususta bizim başarımıza katkı sağlayan en büyük unsurdur. 6 yılı aşkın bir süredir şirketimizle ilgili kurumsal gelişimde çok ciddi gelişmeler elde ettik. Bu konuda Türkiye'de aile şirketlerinde örnek oluşturacak bir yapıya ulaşmış olduğumuza bizzat şahidim. Daha yolun başında olduğumuzu da inanıyorum. Bugün de Kıdem Ödülleri Töreni için buradayız. Bugün şirketimizde 5,10 ve 15 yılını doldurmuş arkadaşlarımıza bizlere olan katkıları ve gayretleri için plaket takdimi ve hediye vereceğiz. Bu arkadaşlara çeyrek, yarım ve tam maaş hediye vereceğiz. Bunu bundan sonra her yıl geleneksel hale getireceğiz. Bu ekiple üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun olduğuna inanmıyorum. Sizlerin bu gruba katkısı çok önemli. Şirketimizi bu gayret sonucunda bölgemizde, ülkemizde ve dünyada ilk 3'ün içerisinde görmek istiyoruz. İnşallah bu hedefi hep birlikte gerçekleştiririz" diye konuştu.



Son 2 yıldır büyük sorunlar yaşayan bir ülkede ticaret yapmanın zorluklarını yaşadıklarını belirten Erçal, "Ama Allah'a şükür bir sorun yaşamadan bu günlere geldik. Ben ülkemize güveniyorum. Türkiye'nin önü açık. Bundan sonraki süreçte de ülkemizin bize izin verdiği katkı ile her alanda gerekli gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.



Konuşmadan sonra yemek molası verildi. Yemeğin ardından yapılan Kıdem Ödül Töreni'nde 60 kişiye plaket, 120 kişiye de hediye verildi.



Programın kapanış konuşması yapan Erçal Group Onursal Başkanı Nurhan Erçal, şirketlerinin bugüne gelmesinde emeği olan herkese teşekkür etti. - SAMSUN