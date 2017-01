Erbil'in Lezzet Panayırı: "İskan Caddesi"

YUNUS KELEŞ - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki İskan Caddesi, bölgedeki çeşitli mutfaklardan farklı tatların sunulduğu rengarenk lokantaları ve seyyar yemek arabalarıyla günün 24 saati açık bir "lezzet panayırı"nı andırıyor.



Burası, Erbil'in en canlı caddelerinden biri. Sıra sıra dizilmiş dükkanlar, farklı renklerle ışıklandırılmış lokantalar, seyyar yemek arabaları ve kaldırımlara taşan masalar, gece-gündüz eksilmeyen hareketliliğin işaretleri.



İskan Caddesi, Ortadoğu mutfağının tüm lezzetlerini bir araya getiriyor. Başta Kürt yemekleri olmak üzere Arap, Türk ve İran mutfağından her türlü yemek, kebap, börek ve tatlı çeşidini günün her saati burada bulmak mümkün.



Tarihi 1960'lı yıllara dayanan caddede önceleri sadece çay ocakları bulunurken daha sonra birbiri ardına lokantalar açılmaya başlamış, ardından da seyyar yemek arabaları kaldırımların kenarındaki yerlerini almış.



Özellikle akşamdan sabahın erken saatlerine kadar yemek servis edilen bu seyyar arabalar, renkli görüntüleriyle caddenin simgesi haline gelmiş.



Caddede karnını doyuranlar için yemek sonrası Ortadoğu'daki tüm toplumların vazgeçilmezi "çay" ve "nargile" içebilecekleri mekanların yanında sıcak kavrulmuş "ay çekirdeği" ve tatlı satan dükkanlar da mevcut.



İskan'daki lezzetlerden birkaçı: Kömbe böreği, cağ kebabı, muhallebi



AA muhabirine konuşan İskan Caddesi'ndeki seyyar araba sahiplerinden Hasan Mahmud, yemek işine babasının yanında çırak olarak başladığını ve meslekte yaklaşık 20 yılı geride bıraktığını söyledi.



Seyyar arabasında Irak'a özgü kömbe böreği satan Mahmud, "Kömbe, Türkiye, Irak ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkede sevilen bir börek çeşidi. Her gece seyyar arabamın üzerinde hazırladığım malzemelerden kömbe yapıp ekmeğimi kazanıyorum." dedi.



Caddedeki hareketlilikten memnun olduğunu belirten Mahmud, "Çok eski müşterilerim var. Hala sık sık geliyorlar. Bunun yanında yenileri de eksik olmuyor." diye konuştu.



Erbil, son birkaç yıldır Suriye'deki iç savaş ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen terör saldırıları nedeniyle evlerini terk edenlerin yaşam mücadelesi verdiği kentler arasında yer alıyor.



Suriye'deki çatışmalardan kaçıp Erbil'e gelen Halepli İsmail Muhammed de İskan Caddesi'nde Türk usulü cağ kebabı satarak ailesine bakıyor.



Erbil'e geldiğinde önce Halep yemekleri satmaya çalıştığını söyleyen Muhammed, Türk mutfağının bölgede daha yaygın olması nedeniyle cağ kebabına yöneldiğini anlattı.



Muhammed, "Yaptığım dönere Türkiye'de cağ kebabı diyorlar, yapılışını burada öğrendim. Bağdatlı bir arkadaşımla beraber cağ kebabı yapıyoruz." dedi.



Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ele geçirmesinden sonra evini terk edip Erbil'e yerleşen kırk yıllık muhallebici Ahmed İbrahim de İskan Caddesi'ne gelenlere lezzet sunan isimler arasında yer alıyor.



Yaklaşık 40 yıldır muhallebicilik yaptığını belirten İbrahim, "Musul'da iyi işleyen bir dükkanım vardı. DEAŞ geldikten sonra kaçıp Erbil'e geldim. İskan Caddesi'nde seyyar bir araba üzerinde yaptığım muhallebileri satıyorum." diye konuştu.



İskan Caddesi'ndeki canlılığın herkese iyi geldiğini ifade eden İbrahim, "İşlerimiz burada gayet iyi ve hareketli bir cadde olduğu için burada olmaktan mutluluk duyuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.