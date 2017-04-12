Erbil'de Tedavi Gören Musullu Siviller Yaşadıkları Dramı Anlattı

İDRİS OKUDUCU - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonların sürdüğü Musul'daki çatışmalar sırasında yaralanan sivillerin büyük bölümü Erbil'de tedavi ediliyor.



Erbil'deki "Batı Hastanesi", yaklaşık 6 aydır devam eden operasyonlar nedeniyle Musullu yaralılarla dolup taşıyor.



Musul'daki operasyonlar sırasında DEAŞ'ın bombalı araç saldırıları, mayın patlaması ya da iki ateş arasında kalarak yaralanan siviller, en yakın hastane olarak buraya sevk ediliyor. Hastanenin acil servisi dahil birçok ünitesinde Musullu yaralılar tedavi görüyor.



DEAŞ'ın kimyasal saldırısında yaralandı



Erbil'deki hastanede şifa bekleyen Musullu siviller, çatışma ortamında yaşadıkları büyük dramı AA muhabirine anlattı.



Musul'un doğu yakasındaki Akeda Mahallesi sakinlerinden Osman Yusuf, geçen hafta evinin önüne yaklaşık 10 havan topunun isabet ettiğini söyledi.



Daha önce de birçok kez DEAŞ'ın havan saldırısına maruz kaldıklarını belirten Yusuf, çok geçmeden ortaya yayılan kokudan bu sefer farklı bir saldırıyla karşı karşıya kaldıklarını anladıklarını ifade etti.



Yusuf, "Havan toplarının düşmesinden sonra sarımsak kokusuna benzer bir koku gelmeye başladı. Sonra vücudumuzun yanmaya başladığını gördük." dedi.



Ambulansla Erbil'e sevk edildiklerini dile getiren Yusuf, DEAŞ'ın kimyasal silah saldırısında ailesinden 4 kişinin yaralandığını, kendisinin de bacak ve kollarında yanıkların meydana geldiğini aktardı.



Gözünü ve bacağını kaybetti



Musul'un batı yakasından Kamil Ahmed de oturdukları Mamun Mahallesi'nin yaklaşık bir ay önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen militanların ara sıra saldırılara devam ettiğini söyledi.



"Evimin önündeyken yaklaşık 10 metre ileride DEAŞ'a ait bir araç patladı." diyen Ahmed, 4 kişinin öldüğü saldırıda bir gözünü ve bacağını kaybettiğini dile getirdi.



Erbil'deki tedavi imkanlarının çok kısıtlı olmasından yakınan Ahmed, "Doktorlar, gözümün iyileşebileceğini ancak tedavinin burada mümkün olmadığını söylediler." diye konuştu.



Ahmed, başka bir ülkeye gidip tedavi olmak istediğini ancak maddi durumunun buna imkan vermediğini kaydetti.



DEAŞ "canlı kalkan" olarak kullandı



Hastanede 10 yaşındaki oğlunun başından ayrılmayan Mahmud Cabbar'ın hikayesi de büyük bir dram niteliğinde.



Batı yakasına operasyon başladıktan sonra 17 gün boyunca ailesiyle evden çıkmadıklarını belirten Cabbar, "Irak ordusu mahallemize yaklaşınca DEAŞ bizi dışarı çıkarıp 'canlı kalkan' olarak kullanmak istedi. Militanlar bizi öne sürüp, arkamızda saklanıyordu. Bu arada güvenlik güçlerine de ateş açıyorlardı. O esnada birçok sivil hayatını kaybetti. Ancak ben, 12 kişilik ailemi güvenli bir sokağa ulaştırmayı başardım." dedi.



Büyük bir sevinçle güvenlik güçlerinin olduğu istikamete kaçmaya başladıklarını söyleyen Cabbar, sonrasında ailesinin başına gelenleri şöyle anlattı:



"Tam kurtulduk derken maalesef korktuğumuz başımıza geldi. Güvenli bölgelere doğru kaçmaya çalışırken mayına bastık. Ailemin 6 üyesini kaybettim, diğer 6'sı da yaralandı. Şimdi tek başıma onların tedavisi ile uğraşıyorum."



Musul'u kurtarma operasyonunun başladığı 17 Ekim 2016'dan bu yana birçok sivil çatışmaların ortasında kalarak ya da patlamalar sonucu hayatını kaybetti.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, operasyonun sürdüğü kentin batı yakasında ve DEAŞ'ın elinde tuttuğu eski yerleşim merkezinde yaklaşık 600 bin sivil mahsur durumda bulunuyor.