Erbaaspor'un Hedefi Şampiyonluk

Spor Toto 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Erbaaspor, devre arasında yaptığı dokuz transferle şampiyonluğu hedefliyor.



2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 20 yıl sonra yeniden profesyonel lige adım atan Erbaaspor, devre arası yaptığı transferlerle Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk yaşamak istiyor. İlk yarıda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Erbaaspor, devre arasında Galatasaray'dan Doğancan Davas, Tekirdağspor'dan Hasan Can Özkan, Erzinspor'dan Emre Bayram, Ofspor'dan Furkan Karabatak, İstanbulspor'dan Muhammet Ali Kurt, Bucaspor'dan Samet Acar, Adana Demirspor'dan Yunus Ünsal, Batman Petrolspor'dan Onur Şirin ve Kozan Belediyespor'dan Özcan Polat'ı kadrosuna kattı. İlk yarının sona ermesiyle birlikte ofansif orta saha arayışlarına başlayan Erbaaspor'un bu arayışı Galatasaray'dan kiraladığı Doğancan Davas ve Kozan Belediyespor'dan Özcan Polat ile sona erdi.



İlk yarıda gol ortalaması düşük maçlar oynayan Erbaaspor, ikinci yarı yaptığı transferlerle hem eksik bölgeleri takviye etmeyi hem de maç başına gol ortalaması yüksek bir grafik çizmeyi hedefliyor. İkinci yarıda yeni transferleriyle çıktığı ilk deplasman maçında rakibine 3 gol atarak moral bulan Erbaaspor, sezon sonu hedefine ulaşmak istiyor.



Her fırsatta kulüp yapısına ve Erbaaspor'un geleceğine vurgu yapan Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun, "Erbaaspor'un iki yılda kat ettiği mesafe dikkat çekici" dedi. Amatör ligde kulübü devraldıkları günden bugüne mali ve sportif anlamda dengeli bir kulüp yapısı oluşturduklarına değinen Başkan Uzun ligde ikinci yarı hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Başkan Uzun, "Dokuz transfer yaptık ama neticede derinlikli bir kadroya sahip değildik. Kadro derinliğini sağlamak açısından transferleri yaptık. Tabi gidenler de var. 7 tane futbolcumuzla yollarımızı ayırdık. Biz lige 26 profesyonel futbolcu ile başlamıştık. Şu anda 28 tane profesyonel futbolcumuz var. Antalya kampımız çok verimli geçti. Hazırlık maçlarımız verimli geçti. Onun dışında oynadığımız ikinci yarı oynadığımız ilk lig maçı da istediğimiz sonuçla bitti ve üç gol attığımız ilk müsabaka oldu. Bundan dolayı mutluyuz. Biz güçlü bir takım olduk. Gücümüzün farkındayız. Tabii ki ayaklarımızı yere sağlam basarak sezonu şampiyonlukla kapatmayı hedefliyoruz. Sezon başından bu tarafa ben şampiyonluk noktasında hiçbir zaman tereddüt etmedim. Bizim amacımız zaten hep kafaya oynamak. Geçen yıl da bize aynı şeyleri söylüyorlardı 'BAL'a çıktınız önce burada kalıcı olun. Bu yıl 3'üncü lige çıktık burada bir kalıcı olun' falan şeklinde. Ama bizim niyetimiz hep kafaya oynamak, şampiyonluk. Bundan da taviz vermeyeceğiz. İyi çalışarak hedefe ulaşmayı istiyoruz" diye konuştu.



Erbaalı taraftara çağrı



Seyircisiz oynama cezasıyla ilgili sorulara da yanıt veren Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun şöyle cevap verd: "Ceza almamıza neden olan maçta devre arası gidip şöyle söylemiştim, 'Arkadaşlar bakın bu sahayı kapatırlar bir dahaki hafta siz bu maçı burada seyredemezsiniz.' Dediğimiz gibi oldu. Orada uyardıktan sonra Allah için maçın ikinci yarısında bir sıkıntı yaşamadık. İlk yarıda yaşadığımız o talihsiz olaylar neticesinde bizim sahamız kapatıldı. Burada en fazla mağdur olan da taraftarımız oldu. Lige verilen ara, cezalı maç, deplasman maçları derken aşağı yukarı 60 günlük bir süredir Erbaa'da maç yapmıyoruz. Bundan sonrası için taraftarın tanımını yapmak lazım. Taraftar nedir? Taraftar takımına zarar vermeyendir. Taraftar takımını destekleyendir. Takımına fayda sağlayandır. Yeri gelir tribünde boğazı yırtılıncaya kadar takımını destekler. Yeri gelir maça gelirken aldığı biletle takımını destekler. Yeri gelir takımının storelarında satılan formasıydı, atkısıydı gücü nispetinde onları alarak takımını destekler. Taraftar takımını desteklemek için var. Ama maalesef böyle birkaç tanesi çıkıyor ve takımı desteklemekten öte takıma çok büyük zararlar verebiliyor. Geldiğimiz günden beri şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz Erbaaspor'a bir imaj kazandırmaya çalışıyoruz. Bunu da sağladık aslında. Erbaaspor geçen sene bölgesinde, şimdi ülkenin her yerinde tanınan sevilen bir kulüp haline geldi. Futbolcuların gelmek istediği bir takım oldu. Bizi bu transfer sezonunda bir sürü insan aradı. Bizim takımımıza gelebilmek için. Niçin aradılar çünkü biz bu imajı sağlamaya başlamışız. Taraftardan istediğimiz de o. Efendiliğiyle bilinen, gelen misafir takımları en iyi şekilde ağırlayıp gönderen, takımını destekleme noktasında boğazları yırtılırcasına bağıran, destekleyen bir taraftar istiyoruz. Ondan ötesi gördüğünüz gibi zarar veriyor. Biz o maçta gelecek üç beş kuruş hasılattan da olduk. Parayla ölçülemeyecek bir şey daha var. O gün o taraftarın orada olamaması. Bu maddi olarak değeri ölçülemeyecek bir şey."



"Herkesin elini taşın altına sokma zamanı"



Erbaaspor'un güçlü bir takım olduğunu ve tüm Erbaalıların elini taşın altına sokma vaktinin geldiğini söyleyen Başkan Uzun, "Taraftarımız bizden transfer istedi. Biz yerine getirdik. Bizden iyi bir takım istediler. Biz elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Erbaaspor'un bulunduğu yer belli. İki yılda geldiğimiz nokta belli. Nereden aldık nereye getirdik. Biz onların bize duyduğu güveni hiçbir zaman zedelemedik. Hala da hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Belediye başkanımız sağ olsun. Belediyenin bütün imkanlarını bize seferber etti. Arkamızda hep dimdik durdu. Onun haricinde bize destek olan kimse yok. Taraftarımızdan, bütün Erbaalılardan ve herkesten istirhamım bu. Takımı destekleyin. Bu takım iyi takım. Bu takım şampiyon olur. Hep beraber geçen seneki gibi inanırsak, hep beraber el ele verirsek, omuz omuza verirsek şehir inanırsa, Erbaalılar inanırsa bu takım şampiyon olur. Bizim de gücümüz belli bir nispette belli bir yere kadar yetiyor. Transferse yaptık. İyi takımsa kurduk. Bundan sonrası herkesin elini taşın altına sokma zamanı. Herkes imkanı nispetinde adamın bir tek atkı almaya imkanı vardır gitsin atkı alsın. Maça gelip 5 liraya bilet alıp bize destek olsun. Daha fazla gücü olanlar kulübümüze bağış yaparak bize destek olsun. Bizim istediğimiz bu" şeklinde konuştu. - TOKAT