Erbaa'da Yeni İtfaiye Hizmet Binası Temel Atma Töreni

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından yaptırılan yeni itfaiye hizmet binasının temeli, düzenlenen törenle atıldı.



Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının temel atma töreninde konuşan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, yeni belediye binasının temelini atmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Eski itfaiye binasının şehir merkezinde kaldığını belirten Yıldırım, "Malumunuz itfaiye binamız şehrin ortasında kalmış, özellikle yangın ihbarlarına çıkışlarda ciddi problemler yaşanıyordu. Hem şehrin çıkışında trafik ışıklarından dolayı hem de trafik yoğunluğundan dolayı olaylara müdahale etmekte zorlanıyorduk. Bugün yeni itfaiye binamızın temelini atarak ve hızlı bir şekilde inşallah 3-4 ay gibi bir sürede bitirerek yeni hizmet binamızda faaliyete geçeceğiz. Buradan olaylara daha hızlı müdahale edeceğimiz kanısındayız. Bir taraftan hem D-100 karayolumuza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na yakın diğer taraftan Erek Caddesi'ne yakınlığıyla vakalara daha rahat, daha hızlı müdahale edeceğiz, biz bunun derdindeyiz." diye konuştu.



Konuşmanın ardından itfaiye binasının temeli atıldı.