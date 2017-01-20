Erbaa'da Karne Sevinci

2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesinde öğrenciler karne sevinci yaşadı.



Karne töreni Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulunda gerçekleştirildi. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım ve Milli Eğitim Müdürü Bekir Aslan Kemal Kıvırcıoğlu İlkokuluna giderek öğrencilere karnelerini verdi. Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden kaymakam, belediye başkanı ve milli eğitim müdürü çocuklardan ikinci dönemde de derslerine iyi çalışmalarını istedi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından karne töreni sona erdi. - TOKAT