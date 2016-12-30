Erbaa'da "Ağaç Kesme Fidan Dik" Projesi

Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünce "Ağaç Kesme Fidan Dik" Projesi kapsamında vatandaşlara bin fidan ücretsiz dağıttı.



Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen fidan dağıtımına Erbaa Orman İşletme Müdürü Ertuğrul Dereli, işletme şefleri Serhat Dursun, Sadık Tığlıoğlu ve Yasin Acar katıldı.



Fidan dağıtımı ile ilgili AA muhabirine açıklama yapan Erbaa Orman İşletme Müdürü Ertuğrul Dereli, "İşletme Müdürlüğü olarak Ağaç Kesme Fidan Dik Projesi kapsamında vatandaşların yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmeleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da fidan dağıtıyoruz. Yeni yıla girerken çam fidanı kesilmesini önlemek ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmak, ağaç sevgisini artırmak amacı ile bu etkinliği düzenliyoruz." dedi.



Ormanların yaşanılan şehirlerin ciğerleri olduğunu söyleyen Dereli, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü olarak ücretsiz fidan dağıtımlarının süreceğini belirtti.



Daha sonra bin kara ve mavi servi fidanı dağıtıldı.