Erbaa'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.



15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına D-100 Karayolu Tepekışla köyü yakınlarında bulunan alanda hatıra ormanı oluşturuldu. Oluşturulan hatıra ormanında dikilen fidanlara 15 Temmuz gecesi şehit olan 249 şehidin isimleri verildi. Yakın zamanda Güneydoğuda gerçekleştirilen terör operasyonları ve Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında şehit olan 2'si asker biri polis 3 şehidin isimleri de hatıra ormanına dikilen fidanlara verildi.



Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan törende yaptığı konuşmada,"Eğer bu aziz şehitlerimiz olmasaydı belki biz bugün Suriye gibi Irak gibi parçalanmış, birbirini vuran birbirini öldüren bir toplum haline gelecektik. Aziz şehitlerimize biz ne kadar minnet etsek ne kadar şükranlarımızı sunsak kesinlikle yetersiz kalır. Onlar kadar cesaretli insanları bulmak mümkün değil. Televizyonlarda bunu hepimiz izledik. Üzerinden uçaklar geçerken helikopterler geçerken onlara el sallayıp nasıl olsa senin yakıtın bitecek sen aşağıya ineceksin deme cesaretini gösteren insanları gördük biz. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız"dedi.



15 Temmuz'da şehit olanların bu ülkenin geleceği için toprağa düştüğünü söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"Çok güzel bir işte omuz omuza, yan yana geldik. 15 Temmuz'da canıyla ve kanıyla bu memleketi bize tekrar kazandıran bayrağı indirtmeyen, ülkeyi böldürtmeyen şehitlerimize bir vefa olarak hatıra ormanı oluşturuyoruz. Emeği geçen Kaymakamlığımıza, Milli Eğitim Müdürlüğümüze Orman İşletme Müdürlüğümüze ve belediye çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar bu ülkenin geleceği için toprağa düştüler. Çocuklarını öksüz-yetim bıraktılar. Çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Biz de onların isimlerini böyle hatıra ormanlarında, şiirlerde, ağıtlarda, marşlarda destanlarda yaşatacağız" diye konuştu. - TOKAT