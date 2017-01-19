Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kuzköy'de 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Mehmet Alıcı için arama çalışmaları devam ediyor.
Erbaa'ya bağlı Kuzköy'de ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Mehmet Alıcı, 6 Ocak'ta kayboldu. 13 gün önce kendisinden haber alınamayan yakınları Mehmet Alıcı'nın bulunması için jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.
Köyde devam eden aramaların sürdüğü öğrenildi. - TOKAT
Erbaa'da 13 Gün Önce Kaybolan Genç İçin Arama Çalışması
Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Kuzköy’de 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Mehmet Alıcı için arama çalışmaları devam ediyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kuzköy'de 13 gün önce kaybolan 29 yaşındaki Mehmet Alıcı için arama çalışmaları devam ediyor.
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