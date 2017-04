Erasmus Programının 30'uncu Yaşı İstanbul'da Kutlandı

AB Türkiye Delegasyonu, Erasmus+ programının 30'uncu yılını Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri ile AB-Türkiye Gençlik Forumu'nda kutladı.



AB Türkiye Delegasyonu, Erasmus+ Programının 30'uncu yılını kutlamak amacıyla İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri ile AB-Türkiye Gençlik Forumunda buluştu. Forumun açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı.



Forum öncesi konuşma yapan İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Programları ve Fonlarının Türkiye- AB ilişkilerini ileriye taşıması açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz 30 yıl içerisinde, Erasmus+ ve öncesinde yürütülen programlarla 5 milyonu aşkın öğrenci, çırak ve gönüllüyü desteklemenin yanı sıra akademik personele ve gençlere yönelik değişim programları ile toplam 9 milyon kişiye destek sağlamıştır. Ülkemiz programa 2004 yılında katılmış ve 2015'e kadar yaklaşık yarım milyon vatandaşımız Erasmus plus ve öncesindeki programlardan faydalanmıştır. İKV Başkanı olarak siz gençlerden ricam AB programlarından etkin bir şekilde yararlanarak, Erasmus plus vb. programlara katılmanız olacaktır. Bu programlar Avrupalı akranlarınızla bir araya gelip başka kültürleri tanımanızın yanı sıra dünyaya bakış açınızın gelişmesine de doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



AB Bakanlığı Müsteşar Vekili Büyükelçi Selim Yenel ise konuşmasında Türkiye-AB ilişkilerinin hiçbir zaman sorunsuz ve kolay bir şekilde işlemediğine vurgu yaparak, "Şu an önemli bir kriz yaşıyoruz ama 1997-99 arasında biz AB ile tüm siyasi diyaloğu kesmiştik. Çünkü şu anda üye olan ülkelerin çoğunluğunu aday yaptıkları için bizi dışladılar. Biz de bu tavra karşı küsüp iki yıl boyunca bir diyalog geliştirmedik. Zamanla AB'de hükümetler değişti. Uluslararası konjonktür değişti, Türkiye Helsinki'de aday oldu. Üyelik müzakereleri başladı, 2002 yılında tüm koşulları yerine getirdiğimizi düşünüp başvurduk ama 'iki yıl daha bekleyin' dediler. 2004 yılında artık tüm koşulları yerine getirdik ve 'ne zaman başlıyoruz' dedik, '1 yıl sonra' dediler. 2005'te yolumuz açık dedik fakat bu kez de üç tane engelle karşılaştık" dedi.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de Türkiye ile AB arasında var olan sorunların Erasmus vb. programları etkilemeyeceğini vurgulayarak Türkiye'nin stratejik bir ortak olduğunu ve diyalog kanallarının açık bırakılması gerektiğini belirtti.



Kaan Yakuphan'ın moderatörlüğünü üstlendiği forumun konuşmacıları arasında; Fütürist Ufuk Tarhan, Türkiye'nin ilk değişim programı öğrencilerinden Prof. Dr. Sermin Örnektekin, genç girişimci ve aktivist İrem Sefa Yayımlar, yönetmen Yüksel Aksu ve Hollandalı gezgin ve belgeselci Wilco Van Herpen yer aldı. Forumda, Erasmus+ programının başarı hikayelerinin yanı sıra eğitim, öğretim ve sürdürülebilir ekonomi için gönüllülüğün önemi gibi konular ele alındı. - İSTANBUL