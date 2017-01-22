Era Türkiye Franchise Koşulları

ERA Gayrimenkul Türkiye Koordinatörü Mustafa Baygan, ERA Türkiye franchise koşullarını Wise TV ile paylaştı.



Baygan, "Bütün yabancı franchise firmalarının koşulları birbirine benziyor aslında. Bir giriş bedeli vardır, bu ERA'da 2016 yılı sonuna kadar 20 bin dolardı. 2017 itibariyle bu rakam arttı. Bunun dışında bizim aylık aidatlarımız var. Bunlar minimum bedeller şeklinde hesaplanır ve yıllara göre bunlarda değişir. İlk yıl ikinci yıl ve beşinci yıla kadar her yıl artarak devam eder. Fakat esas önemli olan ofislerin yaptıkları işlem bedellerinden, kazançlarından ERA markasına ödedikleri %9 bedel vardır. Bunun %3'ü reklam, %6'sı marka payıdır. Bütün franchise markaları bu %9 bedelin çok yüksek olmasını arzu ederler. Bunun için de merkez olarak frnachiseları sürekli geliştirip onların daha fazla iş yapmasını sağlamak, daha fazla bölgeye franchise vermek, aynı bölgeden birden çok franchise oluşturup o bölgedeki işlem sayısının büyük bir kısmını kendi markamız altında yapabilmek için çaba gösteririz ki bu %9 payı da ofisin payıyla doğru orantılı şekilde artsın. Böyle bir paylaşım modeli var. Ama bunun dışında ERA'ya özgü farklı bir olay var. Satıştan sonra franshise geliştirme modülümüzün üzerinde çok duruyoruz. Esasen bir girişimci ile bir franchise sözleşmesi imzaladıktan sonra birazcık fark yaratıyoruz. Ofisimizle olabildiğince beraber olup, bu zor sektörde ilerlemeleri için çabalıyoruz" diyerek kayıp ve kaçak çalışmaların önüne geçebilmek adına devletin biran önce yasalarla sektörü güvence altına alması gerektiğini belirtti.