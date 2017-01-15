Er-Vak'tan Erzurum Teknik Üniversitesine Teşekkür

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan "Erzurum Şehir Arşivi" için ETÜ Rektörü Prof.Dr.Muammer Yaylalı'ya ve Tarih Bölüm Başkanı Prof.Dr.Murat Küçükuğurlu ile bu aşamada emeği geçenlere teşekkür etti.



Kadim bir kültüre sahip olan Erzurum için Şehir Arşivinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Güzel, bu arşivin şehrin hafızasına zenginlik katacağını ifade ederek ETÜ'nün bu konuda tarihi bir sorumluluğu yerine getirdiğini ifade etti.



Şehrin kültürel mirasına katkı sunacak değerlerin, yaşanan göçler vasıtasıyla Türkiye'nin dört bir yanına taşındığını ve adeta evlerde hapis kaldığını hatırlatan Güzel, kurulan "Erzurum Şehir Arşivi" vasıtasıyla bu hazinelerin şehir kültürüne kazandırılacağını ümit ettiklerini söyleyerek Erzurum Kalkınma Vakfı olarak bu arşive her türlü desteği sağlayacaklarını belirtti.



Erzurum'un ünlü simalarından Abdürrahim Şerif Beygu'ya ait arşivin ailesi tarafından Erzurum kültürüne kazandırılmak üzere teslim edilmesinin ardından eksikliği gündeme gelen Şehir Arşivinin ETÜ tarafından sahiplenilmesinin çok isabetli bir hizmet olduğunu belirten Güzel, Abdürrahim Şerif Beygu'nun ölümünden 73 yıl sonrada Erzurum için hayırlı bir işe vesile olduğunu hatırlattı.



Şehir arşivinin, Erzurum Teknik Üniversitesi gibi akademik bir çatı altında olmasının önemli bir güvence olduğunu dikkat çeken Güzel, tüm Erzurumluların bu arşive sahip çıkmalarını ve ellerinde bulunan belge, kitap, fotoğraf, diploma, gibi şehre ait kıymetleri Erzurum Şehir Arşivine gönül rahatlığı ile teslim edebileceklerini söyleyerek, kendisinin de elinde bulunan bu tür değerleri Erzurum Şehir Arşivi'ne vereceğini belirtti. - ERZURUM