Er Meydanının Kuzen Rakipleri

YUNUS İÇEN - Antalya'nın Kemer ilçesinde yağlı güreşle ilgilenen kuzenler İsmail ve Emre Erkal, er meydanında amansız rakipler.



Kemer Belediyesi Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı'nın başpehlivan kategorisindeki sporcuları 26 yaşındaki Emre Erkal ve amcasının oğlu 28 yaşındaki İsmail Erkal, 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde derece elde etmeyi hedefliyor.



Erkal kuzenler, günlük yaşamlarında sosyal aktiviteleri birlikte yaparken, er meydanında ise birbirlerine rakip oluyor. Geçen sene Kütahya'nın Simav ilçesinde yapılan Kütahya Yağlı Güreşleri'nde ve Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Korkuteli Yağlı Güreşleri'nde karşılaşan kuzenler, altın kemeri kazanmak istiyor.



Kemer Belediyesi Spor Kulübü Yağlı Güreş Takımı Antrenörü Uçar Dede idaresinde Ahmet Erkal Spor Tesisleri'nde haftada 6 gün antrenman yapan kuzenler, er meydanına geldikten sonra yağlanıp kispetlerini giyiyor ve birbirlerinin sırtını yere getirmek için kıyasıya güreşiyor.



Kırkpınar'da hedef altın kemer



İsmail Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağlı güreşe ailesinin isteği üzerine başladığını söyledi.



İsmail, 2009'da Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük orta küçük boyda ikinci olduğunu, 2010'da sakatlığı nedeniyle çeyrek finalde yenildiğini kaydetti. 2014'te Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde baş altı kategorisinde birincilik elde ederek başpehlivanlığa yükseldiğini anlatan İsmail, "2011'de küçük orta büyük boy kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldum. 2012'de büyük orta kategorisinde şampiyon oldum. Üç yıldır başpehlivan olarak güreşiyorum. Bu yıl daha iyi dereceler alacağıma inanıyorum." diye konuştu.



Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden İsmail Erkal, bu yıl Kırkpınar'da derece elde etmek istediğini söyledi. Erkal, "Bir başpehlivan kolay yetişmiyor. Türkiye'de 80 milyon nüfus var ama sadece 80 tane başpehlivan var. Bunun için tamamen altın kemere kitlenmiş durumdayım.Küçüklüğümden beri Ali Gürbüz'ü örnek alıyorum. Tabiri caizse boynuz kulağı geçiyor misali Ali Gürbüz'ü yenmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"Kuzeniz ama sahada birbirimizi tanımıyoruz"



Günlük yaşamda bütün sosyal aktiviteleri kuzeni Emre Erkal ile yaptıklarını kaydeden İsmail Erkal, şöyle devam etti:



"Kemer'de daha önce başpehlivan kategorisinde sporcu olmamış. Halkın desteğiyle artık bunu aştık. Kuzeniz ama sahaya çıkınca birbirimizi tanımıyoruz ve rakip oluyoruz. Kıyasıya mücadele ediyoruz. Daha önce iki defa karşılaştık. Birinde ben diğerinde kuzenim galip geldi. Ufak bir hata yapınca pahalıya mal oluyor."



Emre Erkal ise yağlı güreşe babası ve amcasının isteği üzerine başladığını belirterek, 10 yıldır güreştiğini söyledi.



Şu anda başpehlivan olarak güreştiğini ifade eden Emre, kuzeniyle beraber büyüdüklerini anlatarak, "Er meydanına çıkarken bile beraberiz ama rakip oluyoruz. Kuzenle güreşmek eğlenceli oluyor. Aramızda asla düşmanlık olmaz." şeklinde konuştu.



Emre, Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak Kemer'e getirmek istediğine değinerek, başaracağına inandığını dile getirdi. Daha önce boy atlama müsabakalarında baş altına kadar yükseldiğini, askere gittiği için Kırkpınar'a gidemediğini aktaran Emre Erkal, "Askerden geldikten sonra geçen sene 4,5 aylık bir çalışmayla Kırkpınar'da üçüncü oldum ve başpehlivan kategorisine yükseldim. Allah, başpehlivan olarak derece yapmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.



Kemer Belediyesi Yağlı Güreş Antrenörü Uçar Dede de yaklaşık 30 senedir yağlı güreşle ilgilendiğine dikkati çekerek, antrenörlük yaptığı takımda 30 sporcu bulunduğunu söyledi. Kemer'e, altın kemeri getirip Belediye Başkanı Gül'e hediye etmek istediklerini dile getiren Dede, takımda 3 başpehlivan olduğunu ve bu sayıyı yükseltmek niyetinde olduklarını kaydetti.