Er Meydanı Şenlenecek

Altınova Belediyesi 3. Hersek Yağlı Güreşleri, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü saat 11: 00'de start alacak.



İlk iki organizasyonda yağlı güreş otoriteleri ve sporseverlerce tam not alan 3. Hersek Yağlı Güreşleri, 22 Nisan 2017 Cumartesi günü gerçekleşecek. Vatandaşları 22 Nisanda Hersek er meydanına davet eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Toplam 13 boyda 400 güreşçilerimiz er meydanına çıkarak müsabakalar yapacak. Biz öncelikle ata sporumuzun en iyi şekilde yaşatılıp, gelecek nesillere aktarılmasını diliyoruz. Daha sonra dostça, kardeşçe, centilmence sporcu ruhuna yakışır güreşler bekliyoruz. Şimdiden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve tüm halkımızı 22 Nisan günü aramıza bekliyoruz" dedi. - YALOVA