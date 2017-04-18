Flaman gazetesi Het Laatste Nieuws Erdoğan isminin bu kadar çok anılmasından sonra Özel Flaman Dil Kurumuna gidip nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini öğrenmiş.



Belçika'da yayımlanan Het Laatste Nieuws, Türk Cumhurbaşkanının isminin özellikle referandum sürecinde çok sık kullanıldığını ancak her defasında farklı telaffuzlar olduğunu belirterek, "radyo ve TV haberlerini haberlerini dinleyin Türk cumhurbaşkanının isminin nasıl telaffuz edildiğinden emin değiliz. Er-do-wan, Er-do-han, Er-do-an hangisi? Doo mesela, ğ belirgin değil. Biz gerçekten karar vermek zorundayız" diye yazdı. - BRÜKSEL