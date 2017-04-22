Epureanu, Beşiktaş Maçında Yok
Çaykur Rizespor maçında sarı kart görün Medipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu Alexandru Epureanu, haftaya oynanacak olan Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.
Çaykur Rizespor maçında sarı kart görün Medipol Başakşehir'in başarılı oyuncusu Alexandru Epureanu, haftaya oynanacak olan Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakacak.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir maçında kart sınırında bulunan İstanbul ekibinin başarılı oyuncusu Alexandru Epureanu, sarı kart görünce cezalı duruma düştü. Moldovalı oyuncu, ligin 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL
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