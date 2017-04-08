'Epilepsiye Objektif Ol' fotoğraf yarışması başladı

İnsanların yaşamlarını iyileştirmek için tedavi çözümleri keşfeden, bunları geliştiren ve hizmete sunan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Sanofi, Türkiye'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve hastalık konusunda farkındalık yaratmak için Türk Epilepsi ile Savaş Derneği işbirliğinde 'Epilepsiye Objektif Ol' konulu fotoğraf yarışması düzenliyor.

Hayatı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını dünyada 100 ülkede 100.000'den fazla çalışanı ile sürdüren Sanofi, geniş ürün portföyü ve geliştirdiği sağlık çözümleri ile hastalıkları önlüyor, hastaları destekliyor ve sağlık hizmetlerine erişimi iyileştiriyor. 60 yılı aşkın süredir Türkiye'de yenilikçi ilaç alanında Sanofi, markalı eşdeğer ilaç üreticisi Zenvita, tümüyle aşı üretimine odaklanan aşının lideri Sanofi Pasteur, nadir hastalıklar alanında lider Sanofi Genzyme ve Tüketici Sağlığı alanında sağlık çözümleri sunan Sanofi Tüketici Sağlığı ile 16 terapötik alanda, bu hizmetlerin tümünü tek bir çatı altında sunan ender şirketlerden biri.

Tedavi yöntemleri geliştirmenin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de hastalıklara karşı farkındalık yaratan önemli çalışmalar yürüten Sanofi'nin epilepsi alanındaki projesi; , 'Epilepsiye Objektif Ol' fotoğraf yarışması da 3 yıldır devam ediyor.

Toplumda 'sara hastalığı' olarak da bilinen epilepsi, beyin damar hastalıklarından sonra dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olarak sınıflandırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre epilepsi, dünyada 50 milyon insanın hayatını birebir olarak etkiliyor. Epilepsi insidansının en yüksek olduğu iki dönem ise, yaşamın ilk yılları ve 60 yaş sonrası olarak öne çıkıyor. Epilepsi çocukluk ve ergenlik çağında en sık, erişkinlerde ise beyin damar hastalıklarının ardından ikinci en sık rastlanan nörolojik hastalık olarak tanımlanıyor. Yaşadıkları nöbetlerin aniden ortaya çıkması nedeniyle de kendilerini toplumdan soyutlayan epilepsi hastaları, iş bulma, eş bulma konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sanofi, epilepsi hastalarına yönelik toplumda oluşan olumsuz anlayışların değişmesi için çalışmalar da yürütüyor.

Yarışmaya 6 yaşından büyük herkes katılabiliyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği ve Sanofi' işbirliği ile epilepsi hastalığına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla üç yıl önce "Epilepsiye Objektif Ol" konulu fotoğraf yarışmasına geçen yıl 226 başvuru yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışma ile epilepsi hastalarının sosyal yaşama katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Jüri üyeleri arasında ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut'un da yer aldığı ve 6 yaşından büyük herkesin katılabildiği yarışmada 6 - 16 ve 17 yaş üzeri yaş kategorileri bulunuyor. Yarışmaya başvurular 21 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek.

