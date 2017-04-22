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Epilepsiye Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdiler
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Epilepsiye Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek isteyen bir grup toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Epilepsiye Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek isteyen bir grup toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Kaynak: Dunya.com

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İzmir, epilepsi, Bisiklet