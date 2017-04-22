Epilepsiye Dikkat Çekmek İçin Pedal Çevirdiler

İzmir'de epilepsi hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak isteyen bir grup bisiklet turu düzenledi.



Üçkuyular Feribot İskelesi önünde bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu bisikletli grup, üstlerindeki "Epilepsi bulaşıcı değildir" tişörtleri ile yola çıktı. Gruptakiler, motosikletli polislerin eşliğinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinden Gündoğdu Meydanı'na kadar pedal çevirdi.



Burada grup adına açıklama yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Baklan, etkinliğe kentteki üniversite hastanelerinin yanı sıra çeşitli bisiklet kulüplerinin destek verdiğini aktararak, tüm katılımcılara teşekkür etti.



Epilepsi hastalarının, toplum içerisinde yaşamalarına rağmen tanılarını söyledikten sonra farklı davranışlara mağdur kaldıklarını ifade eden Baklan, "Epilepsi hastalarının dışlanmamaları gerektiği ve toplum içerisinde her türlü görevi yerine getirebileceklerini belirtmek için bu bisiklet turunu düzenledik. Onların da her şeyi bizim gibi yapabileceklerini, aslında hasta olmadıklarını arada bir ortaya çıkan bozukluk olduğuna dikkat çekmek gerekiyor." dedi.



Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu ise epilepsi hastalarının tedavilerinde rol aldıklarını, bunun yanı sıra toplumda karşılaştıkları sorunlara karşı duyarlılık oluşturmak için de böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Tur sırasında çevredekilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını aktaran Aydoğdu, yol boyunca vatandaşların el sallayıp, fotoğraflarını çektiklerini belirtti.



Etkinliğe 6 yaşındaki kızı Akasya ile katılan Semra Bozdayı Ayazlar, epilepsi farkındalık turunun bisikletle yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, ailece bisiklet kullanmaktan keyif aldıklarını kaydetti.