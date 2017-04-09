Ordu'nun Fatsa ilçesinde epilepsi hastası genç kız yatağında ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Susam Sokak'ta bulunan evinde gece yatağına yatan ve sabah uyanamayan Büşra Uzundere (23), babaannesi tarafından yatağında ölü bulundu. Aile sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, epilepsi hastası olan genç kızın gece yatağında kriz geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. - ORDU