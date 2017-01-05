Epiaş Elektrik Piyasasında Tüketiciyi Korumak İçin Tavan Fiyat Uygulamasına Başladı

Enerji Piyasası İşletme A.Ş. (EPİAŞ) bugün aldığı kurul kararıyla serbest piyasada elektrik fiyatların belirlendiği gün öncesi piyasasında yarından itibaren fiyat tavanı uygulamasına başlanacağını duyurdu. Sektör kaynakları, EPİAŞ'ın bu kararını BOTAŞ'ın yarından itibaren elektrik santrallerine getireceği yeni kesinti uygulaması ile yeni rekor elektrik fiyatların gerçekleşmesini önlemek için aldığını bildirdi. Uygulamanın, konutlarda gaz tüketiminin yüksek olduğu dönem boyunca devam edeceği ve 1 Mart 2017 tarihinde sonlandırılacağı bildirildi.



EnerjiEnstitüsü, Aralık ayında BOTAŞ'ın elektrik santrallerine verilen gaz tedariğini %10'a kadar düşürmesiyle elektrik fiyatlarında arz krizi neticesinde oluşan rekor fiyatlar sonucu tüketicilerin mağdur olmasını önlemek için EPİAŞ'ın piyasaya fiyat limiti getirebileceği ve bu karar için kurulun yetkili olduğunu açıklamıştı. Aynı zamanda, Aralık 22 tarihli haberinde kriz sonrası şirketlerin iflasa sürüklenebileceğini ve bunun sonucunda yine nihai tüketicilerin zarar gören taraf olacağı konusunda uyarmıştı. EPİAŞ, geçtiğimiz hafta yaptığı duyuruyla Aralık ayında yaşanan fiyat krizi sonrası 3 enerji firmasının ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediğini ilan etti. Kaynaklar, bu şirketlerin iflas ettiğini belirtirken bazı diğer enerji tedarikçilerininde gerçekleşen yüksek maliyetleri bahane ederek tüketiciler ile olan sözleşmelerini ihlal ettiğini ve Aralık ayında tüketicilere daha yüksek fiyatlardan fatura gönderdiklerini bildirdi.



22 Aralık 2016

Şubat 2012'de şirketler iflas etmişti





2012 yılının Şubat ayında benzer ama daha kısa süreli bir gaz krizi yaşanmıştı. Kesintiler sebebiyle elektrik fiyatları yine rekor seviyelere yükselmiş, bazı elektrik toptan satış şirketleri iflas bayrağını çekmek zorunda kalmıştı, bazı şirketler serbest tüketiciler ile uzun vadeli sözleşmelerini fesh etmişlerdi. Zarar eden serbest tüketicilerin toptan satış şirketlerine karşı güveni uzun bir süre zedenlenmiş, piyasanın gelişimi sekteye uğramıştı.



EPİAŞ gün öncesi piyasasında fiyat üst limitini isterse düşürebilir





Elektriğin serbest piyasada fiyatını Enerji Piyasası İşletme A.Ş. (EPİAŞ) gün öncesi piyasasında saatlik olarak belirliyor. Gün öncesi piyasasında, teknik olarak elektriğin alım-satım fiyatı megavat başına minimum 0 TL, maksimum 2000 TL bandında olabiliyor. Fakat, elektriğin 1899 liraya kadar yükseldiği piyasada en düşük verimli eski bir santralin dahi megavat başına 300 liranın altında kar elde ederek üretim yapabileceği belirtiliyor. Teknik fiyat limitinin üretim kaynaklarının maliyetine oranla çok yüksek olması gaz santrallerinin devre dışı olduğu olağanüstü durumlarda tekel konumuna erişen üreticiler tarafından rahatlıkla manipüle edilebileceği şüphesini uyandırdı. Kaynaklar, EPİAŞ'ın bu olağanüstü durum karşısında fiyat üst limitini en yüksek maliyet ile çalışan elektrik üretim santralini karşılayacak şekilde düşürebileceğini ve sektörü alacağı tek bir karar ile koruyabileceğini belirtiyor.



EPİAŞ: Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Kurul Kararı



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 tarihli ve 6851 sayılı Kararı ile Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin belirlenmesine ilişkin Usul ve Esasların geçici 1 inci maddesine eklenen;



"(3) 06/01/2017 ila 01/03/2017 tarihleri arasında ilgili piyasalarda Asgari Fiyat Limitleri 0 TL/MWh, Azami Fiyat Limitleri ise 500 TL/MWh olarak uygulanır. Belirtilen tarihler arasında bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz."



fıkrası ile 06/01/2017 ila 01/03/2017 tarihleri arasında ilgili piyasalarda Asgari Fiyat Limitleri 0 TL/MWh, Azami Fiyat Limitleri ise 500 TL/MWh olarak belirlenmiştir.



Kurul Kararı uyarınca belirlenen fiyat limitleri 07/01/2017 teslim tarihinden itibaren Gün Öncesi Piyasası ve Dengeleme Güç Piyasası yazılımlarında uygulanacak olup, 07/01/2017 teslim tarihinden itibaren ileriye dönük girilmiş olan teklifler silinmiştir.



Piyasa katılımcılarının Gün Öncesi Piyasasında ileriye dönük silinen tekliflerini yeniden girmeleri gerekmektedir.



Önemli Not: Tekliflerini excel dosyasıyla yükleyen katılımcıların excel dosyasındaki azami fiyatı 500 olarak güncelleyerek teklif girmeleri gerekmektedir.



Türkiye tarihinin en büyük gaz krizine girdi



BOTAŞ elektrik santrallerinin gazını %50 kıstı



EPİAŞ elektrik piyasasında tüketiciyi korumak için tavan fiyat uygulamasına başladı